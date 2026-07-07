Angelina Mango dai primi palchi da bambina al nuovo tour nei teatri

Angelina Mango ha condiviso sui social un album fotografico che ripercorre sedici anni di carriera musicale. La cantante si prepara a tornare sui palchi dei teatri italiani tra luglio e agosto con un nuovo tour. La tournée segue un percorso di crescita iniziato dai primi spettacoli da bambina. Non sono state annunciate date specifiche o dettagli sui luoghi di rappresentanza.

. Angelina Mango ripercorre sedici anni di passione per la musica attraverso un emozionante album fotografico condiviso sui social e si prepara a riabbracciare il pubblico con una nuova tournée nei teatri italiani in programma tra luglio e agosto. Dopo una lunga pausa dalle esibizioni dal vivo, Angelina Mango è pronta a tornare davanti ai suoi fan. L’artista ritrova un pubblico ancora più caloroso e numeroso dopo il successo ottenuto con il tour invernale Nina canta nei teatri e adesso guarda con entusiasmo alla tournée estiva, che toccherà numerose città italiane tra luglio e agosto. Per accompagnare questo importante momento della sua carriera, la cantante ha pubblicato sui social un carosello di fotografie che ripercorre il suo cammino artistico. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Angelina Mango - Fila Indiana (Nina Canta nei Teatri) Catania

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