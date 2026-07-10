Il Perugia manterrà il ritiro in città, mentre la squadra Primavera si trasferirà a Bagno di Romagna per preparare la prossima stagione. Questa decisione rappresenta un'eccezione rispetto alla consuetudine di concentrare tutto il ritiro nello stesso luogo. La squadra principale continuerà gli allenamenti nel centro sportivo locale, mentre i giovani giocheranno e si alleneranno in una località diversa. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato le ragioni di questa scelta.

Mentre il Perugia resterà in città per tutta la durata del ritiro, la formazione Primavera preparerà la prossima stagione a Bagno di Romagna. Una anomalia, almeno a primo acchito. Ma questo è. I biancorossi di Giovanni Tedesco si ritroveranno a Pian di Massiano lunedì per iniziare a preparare la prossima stagione che prenderà il via subito dopo Ferragosto con la Coppa Italia di serie C. Una tappa molto importante che cinsentirà di misurare la squadra a ridosso della prima giornata di campionato. La squadra sosterrà la prima settimana di ritiro all’hotel Sangallo, mentre dalla seconda settimana sarà un ritiro un po’ atipico con i calciatori che, salvo cambi di programma, si ritroveranno allo stadio per il lavoro sul campo ma poi torneranno a casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ritiro. Il Grifo di Tedesco resta in città . La Primavera a Bagno di Romagna

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