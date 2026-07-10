ristrutturazioni non in regola in due denunciati dai forestali

I carabinieri del Nucleo Forestale di Scheggia e Pascelupo hanno scoperto un cantiere considerato abusivo all’interno di una struttura ricettiva. Sono stati denunciati il titolare della country house e il legale rappresentante della ditta incaricata dei lavori. La verifica ha evidenziato che le ristrutturazioni in corso non rispettavano le normative edilizie e ambientali vigenti.

SCHEGGIA E PASCELUPO - Un cantiere ritenuto abusivo all’interno di una struttura ricettiva è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo Forestale di Scheggia e Pascelupo, che hanno denunciato il titolare della country house e il legale rappresentante della ditta incaricata dei lavori. Le ipotesi di reato contestate riguardano violazioni della normativa edilizia, paesaggistica e sismica. L’accertamento ha permesso di individuare un’ampia serie di interventi di ristrutturazione che sarebbero stati eseguiti in assenza delle autorizzazioni previste. Le opere hanno interessato due case coloniche, una porcilaia, un fienile e un ex silos, senza il necessario permesso di costruire, senza autorizzazione paesaggistica e senza la denuncia dei lavori agli uffici competenti in materia sismica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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