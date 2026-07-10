Rimini c’è l’ok della Federazione Parte la caccia alla nuova proprietà

La Federazione ha approvato ufficialmente il nuovo piano di ristrutturazione del club di calcio di Rimini. Ora si avvia la ricerca di una nuova proprietà, dopo il fallimento che aveva portato alla sospensione delle attività. La società si prepara a ricostruire, con l’obiettivo di riavviare le operazioni e riprendere il campionato. La decisione permette di avviare le procedure per trovare un acquirente e riprendere l’attività sportiva.

Il Rimini ripulisce la lavagna e si prepara a scrivere una nuova pagina, lasciandosi alle spalle le macerie del fallimento. Quello che fino a ieri era un vuoto burocratico comincia oggi a riempirsi di sostanza: la Federcalcio ha infatti consegnato al sindaco Sadegholvaad le chiavi per riattivare i motori, confermando la possibilità di assegnare il titolo sportivo della città. Per la piazza biancorossa è il primo segnale di vita, la scintilla necessaria per rimettere in moto la macchina del pallone. La mappa per questa ricostruzione è tracciata dall’articolo 52, comma 10, delle norme organizzative interne della Figc. Ormai imparato a memoria a queste latitudini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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