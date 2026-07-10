Riforma della disabilità pubblicato il Manuale | il raccordo tra PEI scolastico e progetto di vita PDF

È stato pubblicato il manuale Il progetto di vita. Tutto quello che c’è da sapere sulla riforma della disabilità e sul decreto 622024, curato da Gianfranco de Robertis. Il volume nasce su impulso della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli e raccoglie i contributi elaborati nell’ambito della formazione nazionale dedicata alla riforma. Il testo accompagna l’avvio della sperimentazione delle nuove procedure previste dal decreto legislativo n. 62 del 2024, dalla valutazione di base della disabilità alla costruzione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Accanto all’inquadramento delle novità, il manuale propone esempi operativi, simulazioni, strumenti e scale di valutazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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