Riapre il Caffè Contarena con Signorvino

Il Caffè Contarena, situato in Palazzo D’Aronco, riapre con il marchio Signorvino, parte del Gruppo Calzedonia. La nuova gestione introduce un punto di ristoro nel centro storico di Udine, rivolto a cittadini e visitatori. La riapertura segna il ritorno di un locale storico con un nuovo brand. La presenza di Signorvino rappresenta un investimento nel capoluogo friulano. La struttura riprende le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La riapertura del Caffè Contarena segna un nuovo capitolo per il centro storico di Udine. Il locale di Palazzo D’Aronco torna ad accogliere cittadini e visitatori con l’insegna Signorvino, marchio del Gruppo Calzedonia conosciuto a livello internazionale, che ha scelto di investire nel capoluogo friulano. Per l’Amministrazione comunale si tratta di un risultato particolarmente significativo, frutto di un percorso che ha visto il Comune impegnato nel recupero degli spazi e nella loro valorizzazione, con l’obiettivo di restituire alla città uno dei suoi luoghi più identitari dopo anni di chiusura. Il sindaco Alberto Felice De Toni sottolinea come la riapertura rappresenti “uno di quei problemi complessi che questa amministrazione si era impegnata a risolvere. 🔗 Leggi su Udine20.it

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