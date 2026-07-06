Il Caffè Contarena riapre il 9 luglio a Udine, segnando il ritorno di uno storico locale. Nei mesi successivi, sono previste altre aperture: Vicenza, Marcianise e Milano City Life entro l’estate. La catena Signorvino annuncia sette nuove aperture complessive. La riapertura di Udine segna il primo passo di un piano di espansione.

Sette nuove aperture in programma. Si parte il 9 luglio da Udine, con lo storico Caffè Contarena. Seguono Vicenza, Marcianise e Milano City Life entro l’estate. In programma anche le aperture a Napoli centro (Galleria Navarra), Erbusco e Padova. L’apertura del Caffè Contarena, locale storico nel cuore di Udine, conferma una linea che il brand persegue da tempo: essere nelle piazze più rilevanti d’Italia con spazi di valore architettonico e storico. Non è infatti il primo locale di rilevanza storica nel circuito Signorvino, ma è sicuramente tra i più significativi. Il Caffè Contarena è un capolavoro progettato nel 1888, si trova al piano terra di Palazzo D’Aronco ed è inserito nel circuito dei caffè storici italiani: un salotto della Belle Époque sottoposto a vincolo del Ministero dei Beni Culturali per il suo interesse storico. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Riapre lo storico Caffè Contarena con Signorvino. 9 luglio 2026

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