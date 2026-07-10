La Polizia Provinciale di Caserta ha sequestrato oltre 30 metri di reti da pesca abusive durante un’operazione nel litorale di Castel Volturno. Le attrezzature, valutate circa 4.000 euro, erano utilizzate da pescatori non autorizzati. L’attività fa parte di un’azione continua contro la pesca illegale lungo la zona. Nessuno è stato arrestato, ma il materiale è stato confiscato. L’operazione si inserisce in un piano di controlli per contrastare le attività di pesca non regolamentate.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla pesca illegale lungo il litorale domizio. Nel corso di una nuova operazione a Castel Volturno, la Polizia Provinciale di Caserta ha sequestrato oltre 30 metri di reti da pesca abusive, per un valore stimato di circa 4mila euro, utilizzate dai cosiddetti bracconieri ittici. L’intervento è stato condotto dagli agenti della Polizia Provinciale, diretti dal colonnello Biagio Chiariello, con il prezioso supporto delle associazioni “Domizia” e “Fly Liternum”, da tempo impegnate nella tutela dell’ecosistema marino. L’operazione rientra nel più ampio progetto di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Reti “killer” in mare: sequestrati 30 metri di attrezzature abusive

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How Forensics Catch Killers: Profiling, Crime Scene Photos & DNA Testing

Notizie e thread social correlati

Anzio, maxi-sequestro di reti abusive: 10 km di pericolo per il mareIl 24 aprile, la capitaneria di Anzio ha sequestrato 10 km di reti da pesca abusive, creando un intervento significativo nel controllo del mare.

Pesca di frodo: 12 metri di reti e 5 chili di pesce sequestrati a BolanoA Bolano sono stati sequestrati 12 metri di reti e circa 5 chili di pesce durante un controllo contro la pesca di frodo.

Si parla di: Carenze nei lidi e pesce senza tracciabilità: la Guardia Costiera di Crotone fa scattare multe per 11mila euro.

Reti fantasma rimosse alle Secche di Santo Stefano al MareIn occasione della giornata internazionale del Mar Mediterraneo, l'intervento della no profit Worldrise per liberare un'area dove crescono estese foreste di gorgonie ... rainews.it

Reti fantasma nel Mar Ligure, rimossi 300 chili a largo di Santo Stefano al MareTrecento chilogrammi di reti fantasma sono stati rimossi a largo delle Secche di Santo Stefano al Mare durante un intervento coordinato dall'organizzazione no profit Worldrise ... ilsecoloxix.it