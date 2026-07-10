Il 55% degli impianti di pubblica illuminazione gestiti da Enel sono stati riqualificati. Il progetto ha coinvolto la sostituzione di oltre 4.000 punti luce. La riqualificazione riguarda impianti distribuiti in diverse aree della città e si inserisce in un piano più ampio di aggiornamento delle infrastrutture. La sostituzione è stata completata in parte, con lavori ancora in corso in alcune zone.

Il 55% degli impianti di pubblica illuminazione, gestiti da Enel, è stato riqualificato. Il piano, che prevede la sostituzione di oltre 4.000 punti luce, la modernizzazione di circa 200 quadri elettrici ed il rinnovo di quasi 6 chilometri di linee elettriche, non si limita alla sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia a led, ma prevede la riqualificazione delle infrastrutture di alimentazione a servizio. Possono considerarsi ultimati i lavori nel centro storico, visto che il cantiere si è spostato nelle vie interne, partendo da Porta Fratta. Le attività sono ora concentrate nell’area esterna a Porta Romana, dove proseguono gli interventi di restyling e ammodernamento degli impianti, nonché di sostituzione dei corpi illuminanti con nuove tecnologie ad elevata efficienza energetica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Restyling della pubblica illuminazione

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