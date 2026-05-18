Crolla palo della pubblica illuminazione | l' intervento della polizia municipale

Oggi si è verificato il crollo di un palo dell’illuminazione lungo una strada urbana. Il palo appartiene a un’attività commerciale dismessa da diversi anni e si è spezzato, finendo sulla carreggiata. La polizia municipale è intervenuta sul posto per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o danni a persone, ma la presenza del palo ha creato disagi al traffico nella zona. La rimozione del manufatto è ancora in corso.

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