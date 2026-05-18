Crolla palo della pubblica illuminazione | l' intervento della polizia municipale

Da salernotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è verificato il crollo di un palo dell’illuminazione lungo una strada urbana. Il palo appartiene a un’attività commerciale dismessa da diversi anni e si è spezzato, finendo sulla carreggiata. La polizia municipale è intervenuta sul posto per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o danni a persone, ma la presenza del palo ha creato disagi al traffico nella zona. La rimozione del manufatto è ancora in corso.

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Un palo dell’illuminazione di un’attività commerciale, non più in uso da anni, è crollato spezzandosi e finendo lungo la carreggiata. L'episodio si è verificato giorni fa, in via Atzori, probabilmente a causa di un colpo di vento.L'interventoNon si sono registrati feriti, per fortuna. Sul posto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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