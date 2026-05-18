Crolla palo della pubblica illuminazione | l' intervento della polizia municipale
Oggi si è verificato il crollo di un palo dell’illuminazione lungo una strada urbana. Il palo appartiene a un’attività commerciale dismessa da diversi anni e si è spezzato, finendo sulla carreggiata. La polizia municipale è intervenuta sul posto per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o danni a persone, ma la presenza del palo ha creato disagi al traffico nella zona. La rimozione del manufatto è ancora in corso.
Un palo dell’illuminazione di un’attività commerciale, non più in uso da anni, è crollato spezzandosi e finendo lungo la carreggiata. L'episodio si è verificato giorni fa, in via Atzori, probabilmente a causa di un colpo di vento.L'interventoNon si sono registrati feriti, per fortuna. Sul posto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sullo stesso argomento
Il forte vento abbatte il palo della pubblica illuminazione: auto danneggiata e multataPalo dell'illuminazione pubblica “collassa” in viale Viareggio, nel “cuore” di San Leone.
Incidente a Bagheria, auto si ribalta in corso Baldassare Scaduto: l'intervento del 118 e della polizia municipaleIl conducente e il passeggero, un anziano che viaggiava assieme alla nipote, sono stati condotti al pronto soccorso per controlli precauzionali:...
Biancavilla: palo rimosso, pericolo scongiurato Lo avevamo segnalato più volte, raccogliendo le segnalazioni di diversi cittadini, e adesso il pericolo è stato eliminato. Ci riferiamo a un palo della pubblica illuminazione presente lungo via Vittorio Emanuele, all’ - Facebook facebook
Foggia, palo della luce crolla in una delle strade più trafficate: nessun dannoUn palo della pubblica illuminazione è crollato sull'asfalto questa mattina in viale Ofanto, all’altezza di via Gioberti, una delle arterie più trafficate della città di Foggia. Cadendo non ha ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Palo di pubblica illuminazione crolla a Foggia, nessun dannoUn palo della pubblica illuminazione è crollato sull'asfalto questa mattina in viale Ofanto, all'altezza di via Gioberti, una delle arterie più trafficate della città di Foggia. Cadendo non ha ... ansa.it