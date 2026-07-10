Regolamento di conti Rissa tra gang rivali Botte e coltellate

Da ilgiorno.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due gruppi di persone si sono affrontati nel cuore della zona di svago, dando luogo a una violenta colluttazione. La rissa è degenerata con spinte, calci e lanci di oggetti, e alcuni partecipanti hanno estratto dei coltelli. Testimoni riferiscono di un clima di tensione crescente prima dello scontro, che ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti poliziotti e ambulanze.

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Due bande “rivali“, forse per contendersi il “territorio“, se le danno di santa ragione nel centro della “ movida “. Altro grave episodio di violenza nel centro urbano di Casalpusterlengo dove ormai non si contano più episodi come quello avvenuto attorno a mezzanotte tra mercoledì e giovedì all’inizio di viale Cappuccini, nei pressi di un locale pubblico. Secondo quanto ricostruito, almeno sette persone suddivise in due gruppi opposti, sudamericani da una parte e nordafricani dall’altra, hanno dato vita ad una maxi rissa dove sono volati colpi proibiti. La contesa è durata alcuni lunghissimi minuti sotto gli occhi di diverse persone che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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