regolamento di conti rissa tra gang rivali botte e coltellate

Notizia in breve

Due gruppi di persone si sono affrontati nel cuore della zona di svago, dando luogo a una violenta colluttazione. La rissa è degenerata con spinte, calci e lanci di oggetti, e alcuni partecipanti hanno estratto dei coltelli. Testimoni riferiscono di un clima di tensione crescente prima dello scontro, che ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti poliziotti e ambulanze.