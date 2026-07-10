Regolamento di conti Rissa tra gang rivali Botte e coltellate
Due gruppi di persone si sono affrontati nel cuore della zona di svago, dando luogo a una violenta colluttazione. La rissa è degenerata con spinte, calci e lanci di oggetti, e alcuni partecipanti hanno estratto dei coltelli. Testimoni riferiscono di un clima di tensione crescente prima dello scontro, che ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti poliziotti e ambulanze.
Due bande “rivali“, forse per contendersi il “territorio“, se le danno di santa ragione nel centro della “ movida “. Altro grave episodio di violenza nel centro urbano di Casalpusterlengo dove ormai non si contano più episodi come quello avvenuto attorno a mezzanotte tra mercoledì e giovedì all’inizio di viale Cappuccini, nei pressi di un locale pubblico. Secondo quanto ricostruito, almeno sette persone suddivise in due gruppi opposti, sudamericani da una parte e nordafricani dall’altra, hanno dato vita ad una maxi rissa dove sono volati colpi proibiti. La contesa è durata alcuni lunghissimi minuti sotto gli occhi di diverse persone che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Ipotesi scambio di persona per l'omicidio di Gianluca, il ragazzo ucciso a Milano da una gang
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Temi più discussi: Regolamento di conti. Rissa tra gang rivali. Botte e coltellate; Rissa in carcere a Ferrara, il regolamento di conti finisce nel sangue; Rissa a Crotone: arrestati due afghani dopo un regolamento di conti; Altopascio : regolamento di conti per droga.
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