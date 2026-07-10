Il Real Madrid valuta l'acquisto di Marcelo Brozovic, attualmente svincolato dopo aver lasciato l’Al Nassr. Il club spagnolo ha proposto il centrocampista a José Mourinho come possibile rinforzo per il settore mediano. Brozovic potrebbe arrivare a parametro zero, senza costi di trasferimento. La trattativa è ancora in fase preliminare, senza comunicati ufficiali o accordi definitivi.

Il Real Madrid ragiona su Marcelo Brozovic, rimasto svincolato dopo l'addio all'Al Nassr e proposto a José Mourinho come rinforzo d'esperienza per il centrocampo dei Blancos. Lo Special One stima l'ex Inter per intelligenza tattica, dote nel dettare i tempi della manovra e carisma. L'idea della dirigenza spagnola sarebbe quella di formalizzare un accordo di durata annuale, sfruttandone senza gravare troppo sul bilancio societario. L'unico punto interrogativo resta lo stato di forma del trentatreenne, reduce dal campionato arabo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Real Madrid su Brozovic: idea a parametro zero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Torino su Acerbi: idea a parametro zero per la difesaIl Torino sta considerando l'acquisto di Francesco Acerbi a parametro zero per rinforzare la difesa.

Leggi anche: Carvajal lascia il Real Madrid dopo 14 anni: ufficiale l’addio a parametro zero! Il comunicato

Temi più discussi: Marcelo Brozovic saluta ufficialmente l'Al-Nassr dopo 3 anni; Tavolieri: Sondaggio Real Madrid per Brozovic: Mourinho lo apprezza e…; Anche il Real su Brozovic; Brozovi? al Real Madrid con Mourinho? Il punto.

Pensi di essere il Real Bayern Milano? Dumfries e Brozovic al Real Madrid 3 scudetti persi su 4 tutto normale x.com

Anche il Real su BrozovicIl Real Madrid valuta Marcelo Brozovic, svincolato dopo l'esperienza all'Al Nassr. Mourinho apprezza il croato, che potrebbe arrivare a parametro zero. tuttojuve.com

Tavolieri: Sondaggio Real Madrid per Brozovic: Mourinho lo apprezza e...Sacha Tavolieri spiega: Un rappresentante del Real Madrid ha contattato l'entourage di Marcelo Brozovi? ... msn.com