Real Madrid su Brozovic | idea a parametro zero
Il Real Madrid valuta l'acquisto di Marcelo Brozovic, attualmente svincolato dopo aver lasciato l’Al Nassr. Il club spagnolo ha proposto il centrocampista a José Mourinho come possibile rinforzo per il settore mediano. Brozovic potrebbe arrivare a parametro zero, senza costi di trasferimento. La trattativa è ancora in fase preliminare, senza comunicati ufficiali o accordi definitivi.
Il Real Madrid ragiona su Marcelo Brozovic, rimasto svincolato dopo l'addio all'Al Nassr e proposto a José Mourinho come rinforzo d'esperienza per il centrocampo dei Blancos. Lo Special One stima l'ex Inter per intelligenza tattica, dote nel dettare i tempi della manovra e carisma. L'idea della dirigenza spagnola sarebbe quella di formalizzare un accordo di durata annuale, sfruttandone senza gravare troppo sul bilancio societario. L'unico punto interrogativo resta lo stato di forma del trentatreenne, reduce dal campionato arabo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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