Real Madrid le prime foto di Mourinho e il suo staff

Da sportmediaset.mediaset.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mourinho è stato fotografato al centro sportivo di Valdebebas mentre si prepara a tornare sulla panchina del Real Madrid. Lo staff tecnico dell’allenatore portoghese è presente sul posto, che si trova nel complesso sportivo del club. Le immagini mostrano il tecnico e il suo staff impegnati nelle prime attività di preparazione, senza ulteriori dettagli sui programmi futuri. Non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del club riguardo a eventuali annunci o cambiamenti imminenti.

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Real Madrid under José Mourinho

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