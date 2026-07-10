Real Madrid le prime foto di Mourinho e il suo staff
Mourinho è stato fotografato al centro sportivo di Valdebebas mentre si prepara a tornare sulla panchina del Real Madrid. Lo staff tecnico dell’allenatore portoghese è presente sul posto, che si trova nel complesso sportivo del club. Le immagini mostrano il tecnico e il suo staff impegnati nelle prime attività di preparazione, senza ulteriori dettagli sui programmi futuri. Non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del club riguardo a eventuali annunci o cambiamenti imminenti.
Lo Special One già al centro sportivo di Valdebebas per preparare il suo ritorno sulla panchina dei blancos. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Real Madrid under José Mourinho
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