real madrid le prime foto di mourinho e il suo staff

Notizia in breve

Mourinho è stato fotografato al centro sportivo di Valdebebas mentre si prepara a tornare sulla panchina del Real Madrid. Lo staff tecnico dell’allenatore portoghese è presente sul posto, che si trova nel complesso sportivo del club. Le immagini mostrano il tecnico e il suo staff impegnati nelle prime attività di preparazione, senza ulteriori dettagli sui programmi futuri. Non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del club riguardo a eventuali annunci o cambiamenti imminenti.