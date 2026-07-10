Real Madrid Mou si ripresenta | Vamos! Nello staff c' è anche Khedira

Il nuovo staff di Mourinho al Real Madrid è stato presentato con una foto su Instagram, dove il portoghese indossa la divisa del club e scrive “Vamos!”. La squadra ha iniziato in anticipo la preparazione, con Khedira tra i membri dello staff. L’allenatore ha annunciato l’inizio dell’era Mourinho 2.0 sui social.

A Madrid è iniziata l’era di Mou 2.0. Il portoghese ha iniziato in anticipo la preparazione, annunciandolo sui social. "Vamos!", questa la descrizione della foto postata su Instagram dal centro sportivo di Valdebebas, con indosso la divisa del Real Madrid. Il messaggio è chiaro: lo Special One è già al lavoro nonostante il ritiro inizi ufficialmente il 13 luglio. Lo ha annunciato anche il Real Madrid con un comunicato. "Il nostro nuovo allenatore ha incontrato il suo staff per iniziare la preparazione in vista della stagione 202627. Questo lunedì la squadra darà il via alla preparazione precampionato con le visite mediche". Mourinho ha già preso posto nel suo ufficio e sta procedendo con la pianificazione insieme al suo nuovo staff tecnico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Real Madrid, Mou si (ri)presenta: "Vamos!". Nello staff c'è anche Khedira

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