Una gioielleria di Pescara è stata svaligiata durante la notte. I ladri hanno usato una Fiat Panda rubata come ariete, senza scassinare le porte, per entrare nel negozio. Hanno asportato preziosi per diverse migliaia di euro. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si è verificato senza che vi siano stati segni di scasso o violenza visibile all’esterno. Le autorità stanno analizzando le telecamere di sorveglianza e cercando testimoni.

Sono entrati di notte nella gioielleria Dogi di Pescara, senza scassinare alcuna porta ma usando una Fiat Panda rubata come un ariete d'altri tempi. Un commando di cinque persone ha messo a segno una rapina con un bottino dal valore di diverse migliaia di euro, anche se una quantificazione precisa deve ancora essere ultimata dai titolari del locale., Il furto con spaccata è avvenuto intorno alle 4 di notte. Dopo aver rubato l'auto, i rapinatori l'hanno usata per sfondare la vetrina dell'esercizio commerciale. Una volta all'interno, hanno frantumato le teche che contenevano i preziosi, riempendosi le tasche prima di salire a bordo di una seconda vettura - un'Audi Rs5 - per fuggire grazie al motore ben più potente dell'auto-ariete. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Rapina con spaccata a Pescara, usano una Panda come ariete e rubano preziosi per migliaia di euro

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