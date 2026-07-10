Radio 24 | Carone Petrelluzzi Rampini Talia ospiti ad Amici e nemici

Da ilsole24ore.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 11 luglio, dalle 8.30 alle 10, torna su Radio 24 Amici e nemici, con Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Ospiti della puntata saranno: Martina Carone (analista YouTrend e manager Youtrend Strategies, nonché docente di analisi dei media all’Università di Padova), Roberta Petrelluzzi (giornalista e regista televisiva, ideatrice e conduttrice del programma Rai “Un giorno in pretura”); Federico Rampini (giornalista e saggista, attualmente editorialista del Corriere della Sera), Antonio Talia (giornalista esperto di criminalità transnazionale, difesa e sicurezza, tra le altre cose coautore del programma di Radio24 Nessun Luogo è Lontano). Subito dopo gli editoriali di apertura, a partire dalle 8. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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