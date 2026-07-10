La Procura per i Minorenni di Lecce ha disposto la rimozione della quindicenne pakistana dalla famiglia dopo aver accertato che era stata costretta a sposare un uomo più anziano. La ragazza, residente in Salento, non avrebbe avuto scelta nel matrimonio combinato in Pakistan. La magistratura ha preso questa decisione per tutelare la minore. Non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli sull’indagine.

Non ci sarebbe stato alcun matrimonio combinato tra un uomo in Pakistan e la 15enne residente in Salento per la quale la Procura per i Minorenni di Lecce ha disposto nelle scorse settimane l’allontanamento dalla famiglia con un provvedimento d’urgenza, proprio perché ritenuta promessa in sposa dal padre nel Paese di origine ad un connazionale molto più anziano di lei. A negarlo davanti ai giudici sono state la 15enne e la sua famiglia. In attesa dei dovuti approfondimenti, il Tribunale per i Minorenni di Lecce ha comunque disposto che la adolescente resti nella comunità protetta dove si trova dalla fine di giugno. La decisione dei giudici minorili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Quindicenne pakistana costretta a sposare un uomo anziano: i magistrati di Lecce la tolgono dalla famiglia

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