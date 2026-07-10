Un negozio nel quartiere Poggiofranco di Bari ha affisso un cartello con scritto che non ha orari fissi perché la proprietaria è mamma e si alterna tra casa e attività. L’avviso, scritto a mano, ringrazia per la comprensione. La proprietaria, una donna di 36 anni, è una creatrice di moda. Nessuna dichiarazione aggiuntiva è stata rilasciata.

«Questo negozio non ha orari fissi perché Marika Mirizzi è mamma. Grazie per la comprensione». Sono le parole che si leggono sull'avviso (scritto a mano) affisso all’esterno del negozio di Marika Mirizzi, 36enne creatrice di moda, nel quartiere Poggiofranco di Bari. Perché, oltre abiti e gioielli realizzati a mano, le sue giornate sono scandite - soprattutto - dal tempo dedicato ai suoi due figli, Nour di 3 anni e Ismail di 6, che Marika cresce completamente da sola. «Loro hanno solo me come riferimento, da tutti i punti di vista. Ho messo quel cartello per spiegare alle persone che la priorità sono i miei figli - spiega Marika -... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - «Questo negozio non ha orari fissi perché sono mamma». La scelta di Marika Mirizzi, che si alterna tra casa e boutique per stare con i figli

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«Questo negozio non ha orari fissi perché sono mamma». La scelta di Marika Mirizzi, che chiude la sua boutique a Bari per stare con i figliUn negozio nel quartiere Poggiofranco di Bari ha chiuso temporaneamente le sue porte, con un cartello scritto a mano all’esterno.

«Questo negozio non ha orari fissi perché sono mamma». La scelta di Marika, che chiude la sua boutique a Bari per stare con i figliUna boutique nel quartiere Poggiofranco di Bari ha affisso un cartello a mano che spiega: «Questo negozio non ha orari fissi perché sono mamma».