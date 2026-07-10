Una boutique nel quartiere Poggiofranco di Bari ha affisso un cartello a mano che spiega: «Questo negozio non ha orari fissi perché sono mamma». L’avviso, firmato dalla proprietaria di 36 anni, creatrice di moda, indica che la chiusura varia in base alle esigenze familiari. La decisione di chiudere in modo non programmato viene motivata dalla necessità di dedicare tempo ai figli. Il messaggio ringrazia i clienti per la comprensione.

«Questo negozio non ha orari fissi perché Marika Mirizzi è mamma. Grazie per la comprensione». Sono le parole che si leggono sull'avviso (scritto a mano) affisso all’esterno del negozio di Marika Mirizzi, 36enne creatrice di moda, nel quartiere Poggiofranco di Bari. Perché, oltre abiti e gioielli realizzati a mano, le sue giornate sono scandite - soprattutto - dal tempo dedicato ai suoi due figli, Nour di 3 anni e Ismail di 6, che Marika cresce completamente da sola. «Loro hanno solo me come riferimento, da tutti i punti di vista. Ho messo quel cartello per spiegare alle persone che la priorità sono i miei figli - spiega Marika -... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bari.

© Bari.corriere.it - «Questo negozio non ha orari fissi perché sono mamma». La scelta di Marika, che chiude la sua boutique a Bari per stare con i figli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ridiculed poor young man awaken commercial system:he hire 5star charm employee create empire.

Notizie e thread social correlati

I figli di Luciana Littizzetto non la chiamano mamma: ecco perché e come sono oggiI figli di Luciana Littizzetto non la chiamano mamma, una scelta che riflette un rapporto particolare tra loro.

Famiglia nel bosco, "La mamma non può tornare a stare con i figli", respinto il ricorso dal Tribunale per i MinorenniIl Tribunale per i Minorenni ha respinto il ricorso di una madre che voleva tornare con i propri figli.

Argomenti più discussi: Non è che niente niente i 250 mila da record di Ultimo a Tor Vergata sono una paraculata? I numeri che altri artisti hanno raggiunto in più date ci dice qualcosa; L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta: l’annuncio; Madame non ha bisogno degli stadi. Siamo stati al live di Collegno (Torino): un solo unico PIT dove ci si può confidare senza che nessuno giudichi; Marika Abbonato e Alessandro Piscopo condividono il gender reveal della loro prima gravidanza.

Forse è proprio questo il modo in cui si cambiano le cose: non chiedendo il permesso, ma continuando ad andare avanti Marika Ciaccia Libera #VentagliDiParole #libri x.com