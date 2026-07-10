Il negozio di una creatrice di moda di 36 anni nel quartiere Poggiofranco di Bari è stato chiuso temporaneamente. Un avviso scritto a mano all'esterno comunica che non ci sono orari fissi perché la proprietaria è mamma. La decisione di chiudere il negozio è stata presa per dedicarsi ai figli. Non sono stati forniti dettagli sul periodo di chiusura o eventuali altre motivazioni.

«Questo negozio non ha orari fissi perché Marika Mirizzi è mamma. Grazie per la comprensione». Sono le parole che si leggono sull'avviso (scritto a mano) affisso all’esterno del negozio di Marika Mirizzi, 36enne creatrice di moda, nel quartiere Poggiofranco di Bari. Perché, oltre abiti e gioielli realizzati a mano, le sue giornate sono scandite - soprattutto - dal tempo dedicato ai suoi due figli, Nour di 3 anni e Ismail di 6, che Marika cresce completamente da sola. «Loro hanno solo me come riferimento, da tutti i punti di vista. Ho messo quel cartello per spiegare alle persone che la priorità sono i miei figli - spiega Marika -... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - «Questo negozio non ha orari fissi perché sono mamma». La scelta di Marika Mirizzi, che a Bari chiude la boutique per stare con i figli

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«Questo negozio non ha orari fissi perché sono mamma». La scelta di Marika Mirizzi, che chiude la sua boutique a Bari per stare con i figliUn negozio nel quartiere Poggiofranco di Bari ha chiuso temporaneamente le sue porte, con un cartello scritto a mano all’esterno.

«Questo negozio non ha orari fissi perché sono mamma». La scelta di Marika Mirizzi, che si alterna tra casa e boutique per stare con i figliUn negozio nel quartiere Poggiofranco di Bari ha affisso un cartello con scritto che non ha orari fissi perché la proprietaria è mamma e si alterna...