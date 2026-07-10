Questo è il cuore della città La criticità? Il costo degli affitti

Il simbolo del negozio è fuori. E’ quel giaguaro che scruta spavaldo chi passeggia, invogliando a rallentare. Perché in effetti il primo colpo d’occhio cade sulla statua maculata, che fa da apripista a tutta la mercanzia di ‘ Arte Vintage ’ un negozio che apre una porta sul passato. E che la sua porta su corso Sozzi promette di continuare a tenerla aperta. "Sono dove voglio essere – sorride la titolare, Michela Piccanti – perché questo è il cuore pulsante del centro città. Lo è prima di tutto grazie alla passione e alla professionalità di chi ogni giorno alza la saracinesca e si prepara ad accogliere clienti. Sarebbe giusto citare tutti i miei colleghi, perché ognuno contribuisce a portare valore aggiunto: qualità dei prodotti, cortesia, insegne ormai diventate storiche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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