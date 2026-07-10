Questo è il cuore della città La criticità? Il costo degli affitti
Il negozio di vintage si trova nel centro della città, con una statua di un giaguaro all’ingresso che attira l’attenzione. La sua apertura ha portato alla luce la problematica principale dell’area, ovvero i costi elevati degli affitti. La presenza della statua e l’arredamento richiamano un’atmosfera retrò, ma la questione degli affitti rimane un ostacolo per le attività commerciali nel cuore urbano.
Il simbolo del negozio è fuori. E’ quel giaguaro che scruta spavaldo chi passeggia, invogliando a rallentare. Perché in effetti il primo colpo d’occhio cade sulla statua maculata, che fa da apripista a tutta la mercanzia di ‘ Arte Vintage ’ un negozio che apre una porta sul passato. E che la sua porta su corso Sozzi promette di continuare a tenerla aperta. "Sono dove voglio essere – sorride la titolare, Michela Piccanti – perché questo è il cuore pulsante del centro città. Lo è prima di tutto grazie alla passione e alla professionalità di chi ogni giorno alza la saracinesca e si prepara ad accogliere clienti. Sarebbe giusto citare tutti i miei colleghi, perché ognuno contribuisce a portare valore aggiunto: qualità dei prodotti, cortesia, insegne ormai diventate storiche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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