Bisignani ha scritto una lettera pubblicata su Il Tempo rivolta alla classe politica laziale, criticando il silenzio riguardo a una questione legata a un presidente di una società sportiva. Nella missiva, invita i rappresentanti politici a intervenire, definendo il loro silenzio come una mancanza di coraggio. La lettera ha acceso un dibattito pubblico sulla gestione e le responsabilità della politica locale in questa vicenda.

La questione Lazio diventa un caso politico, e a spingerla su quel terreno è Bisignani. In una lunga lettera pubblicata su Il Tempo, l’ex giornalista — figura da sempre a metà tra il giornalismo e le stanze del potere — invita la classe politica di fede biancoceleste a prendere posizione sul futuro del club, nel pieno della contestazione a Claudio Lotito, patron, presidente e senatore di Forza Italia. L’appello agli “Stati Generali della Lazialità”. Il punto di partenza è il corteo del 2 luglio; l’approdo è l’appuntamento di sabato 11 luglio alle 17 al Teatro Manzoni, gli “Stati Generali della Lazialità”. Ma il bersaglio sono i tanti... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bisignani chiama a raccolta la politica laziale contro Lotito: “Il vostro silenzio è assenza di coraggio”

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