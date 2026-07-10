Quella lezione sulle relazioni tossiche che la tv ci dà ogni sera e che la Finlandia insegna da decenni

In Italia si discute poco di come si costruiscono le relazioni e di come la televisione e i social ne influenzano la percezione. La Finlandia, invece, insegna da decenni a educare i giovani sul tema. La discussione non riguarda solo programmi come Temptation Island, ma l’educazione sentimentale nelle scuole. La mancanza di approfondimento su questi temi è evidente nelle aule italiane.

Il punto non è far vedere Temptation Island ai ragazzini. Il punto è un altro: nelle aule italiane si parla ancora troppo poco di come si costruisce una storia d’amore, e ancora meno di come la televisione e i social la deformano. Enrico Galiano, insegnante e scrittore, ha messo il dito in una piaga che molti colleghi preferiscono evitare: usare ciò che i ragazzi già guardano per insegnare loro a non farsi ingannare. La provocazione è servita. Ma chi si ferma al titolo, perde la sostanza del ragionamento. Il caso più solido, però, arriva dal Nord Europa, come ricorda Adnkronos. La Finlandia ha integrato l’alfabetizzazione mediatica nel proprio percorso scolastico in modo sistematico, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di secondo grado. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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