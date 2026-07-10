Il fotografo Torleif Svensson era presente all’ultima data del “Magic Tour” dei Queen, il 9 agosto 1986 a Knebworth Park. Ora le sue foto sono in mostra a Bologna, mostrando cinque momenti significativi del tour. La rassegna ripercorre le fasi più memorabili di quella tournée, considerata tra le più iconiche della band. La mostra permette di rivivere le immagini di un concerto che ha segnato un’epoca.

Bologna, 9 luglio 2026 – L’ultimo tour dei Queen, il mitico “Magic Tour”, si chiuse il 9 agosto 1986 a Knebworth Park e il fotografo Torleif Svensson c’era. Non solo come professionista dell’immagine ma anche come amico di Bryan May e della band, con cui era diventato intimo qualche tempo prima. Dopo aver parlato a lungo di fotografia con May nell’atrio di un hotel a Montreux, dove aveva atteso il celebre chitarrista per trovare un contatto diretto che gli desse la possibilità di seguire una data del tour in maniera più partecipata, Svensson ottenne l’invito di Jim Beach, manager dei Queen, a seguire la band sui più importanti palchi d’Europa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Ilrestodelcarlino.it - Queen in mostra a Bologna, le foto dell’ultimo magico tour: ecco 5 momenti che non si possono dimenticare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al via il 10 luglio, al Museo della Musica di Bologna, la mostra “QUEEN The Last Tour”Dal 10 luglio all’11 ottobre 2026, al Museo della Musica di Bologna, si terrà la mostra “QUEEN The Last Tour”.

Temptation Island, i momenti cult che non possiamo dimenticareDurante le varie edizioni di Temptation Island sono rimasti impressi alcuni momenti memorabili, tra cui una fuga di un partecipante per raggiungere...

Temi più discussi: Il Museo della Musica di Bologna ospita QUEEN The Last Tour, mostra fotografica di Torleif Svensson; QUEEN The Last Tour: la mostra sull'ultimo viaggio di Freddie Mercury con foto e cimeli; Mostra fotografica a Bologna racconta l'ultimo tour dei Queen 40 anni dopo; Queen The Last Tour. Le foto di Torleif Svensson dal Magic Tour del 1986.

Tra Mozart e Freddie Mercury, l’ultimo tour dei Queen in mostra al Museo della Musica x.com

Domanda da principiante riguardo a Queen of Ash (Spoiler per Queen of Ash) reddit

Mostra fotografica a Bologna racconta l'ultimo tour dei Queen 40 anni dopo(ANSA) - BOLOGNA, 09 LUG - Bologna e il Museo internaziomale e biblioteca della musica ospitano per la prima volta in Italia 'Queen The Last Tour', mostra dedicata al Magic Tour del 1986, ultima tourn ... msn.com

Bologna celebra i Queen: 40 anni dal Magic Tour in mostraA Bologna, 'Queen The Last Tour' espone 37 scatti inediti di Torleif Svensson sull'ultimo tour con Freddie Mercury ... it.blastingnews.com