Erosione costiera balneari e politica uniti | Servono interventi strutturali non rincorrere le emergenze

Un incontro tra rappresentanti di Forza Italia e i proprietari degli stabilimenti balneari si è svolto a Lido Pomposa, alla presenza del consigliere regionale Pietro Vignali. Durante l'incontro si è discusso della questione dell'erosione costiera, evidenziando la necessità di interventi strutturali per affrontare il problema, piuttosto che limitarsi a rispondere alle emergenze. La discussione si è concentrata sulle condizioni delle spiagge e sulle possibili soluzioni pratiche.

Forza Italia ha incontrato i proprietari degli stabilimenti balneari a Lido Pomposa con il consigliere regionale Pietro Vignali. L’appuntamento si è svolto al Bagno Pomposa ed è stato promosso e organizzato dal candidato azzurro Gian Luca Valenti con il presidente di Asbalneari Nicola Bocchimpani.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

L'erosione minaccia le coste pugliesi, l'allarme dei balneari: "Troppa burocrazia blocca interventi"Ridurre le procedure burocratiche per consentire ai privati di intervenire per ripristinare, attraverso la manutenzione ordinaria, le originarie...

Erosione costiera, dopo le mareggiate tavolo tecnico sugli interventi per i litorali di Pellaro, Bocale e Motta San GiovanniCatalfamo: "L’obiettivo è quello di sviluppare un approccio multidisciplinare capace di superare ostacoli burocratici e accelerare le risposte ai...

Temi più discussi: L’erosione si mangia le spiagge della Riviera: a Bergeggi sempre meno ombrelloni; Qui non c’è più sabbia, arenile spazzato via dall’erosione costante. La Regione intervenga; Madeo sostiene i balneari; Demanio marittimo, il Consiglio regionale approva due leggi: nuove misure per balneari e Comuni.

Le concessioni balneari rimarranno in vigore fino al 30 settembre 2030 - o fino al 31 marzo 2031 se si presentano difficoltà oggettive nelle gare - in caso di danni alla costa provocati dall'erosione e di eventi meteorologici di eccezionale intensità come quel x.com

«Il Pd si schiera al fianco degli operatori balneari e vota SI’ alla proposta di legge relativa alle disposizioni in materia del demanio marittimo»«Dopo i danni del ciclone Harry e degli eventi atmosferici avversi che si sono susseguiti nei mesi precedenti, gli imprenditori del settore hanno bisogno del massimo sostegno per affrontare la stagion ... sibarinet.it

Demanio marittimo, Madeo: al fianco dei balneari, pilastri del settore turistico e della nostra economiaIl Pd si schiera al fianco degli operatori balneari e vota SI’ alla proposta di legge relativa alle disposizioni in materia del demanio marittimo, lo afferma il consigliere regionale della Calabria ... strettoweb.com