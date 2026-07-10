Quando si gioca la finale a Wimbledon 2026? Orario canale tv streaming

La finale del singolare maschile di Wimbledon 2026 si giocherà nei prossimi giorni sull’erba di Londra. I giocatori ancora in corsa sono un britannico e un tedesco nelle semifinali, mentre dall’altra parte del tabellone ci sono un italiano e un serbo. La partita decisiva si terrà in una data ancora da definire, con orario e canale televisivo da comunicare. La finale sarà disponibile anche in streaming su piattaforme ufficiali del torneo.

Sull’erba londinese del torneo di Wimbledon 2026 di tennis si avvicina il momento della finale del tabellone di singolare maschile: i protagonisti saranno i vincenti delle semifinali tra il britannico Arthur Fery ed il tedesco Alexander Zverev e tra l’azzurro Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic. Il match della finale del tabellone di singolare maschile sarà il secondo ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 14.30 italiane di domenica 12 luglio con la finale di doppio femminile, sul Centre Court, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 17.00 italiane. La sfida che assegnerà il titolo del tabellone di singolare maschile di Wimbledon sarà trasmessa in diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà garantita da tv8. 🔗 Leggi su Oasport.it

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QUANDO SI GIOCA LA FINALE SINNER-LEHECKA MIAMI OPEN 2026: DATA, ORARIO E FORSE GRATIS IN DIRETTA

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