Quando il verde va in vacanza I volontari e le piantine in ’affido’ | Nursery per loro al lago Mezzetta

Notizia in breve

Le volontarie hanno portato le piantine in un’area vicino al lago Mezzetta, allestendo una nursery temporanea. Le piante, in affidamento, sono state sistemate in vasi e posizionate su tavoli di legno, sotto una tettoia. Nel frattempo, le abitazioni sono state lasciate vuote: porte chiuse a chiave, finestre sigillate, e controlli finali su gas e frigorifero sono stati completati.