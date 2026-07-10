Quando il verde va in vacanza I volontari e le piantine in ’affido’ | Nursery per loro al lago Mezzetta
Le volontarie hanno portato le piantine in un’area vicino al lago Mezzetta, allestendo una nursery temporanea. Le piante, in affidamento, sono state sistemate in vasi e posizionate su tavoli di legno, sotto una tettoia. Nel frattempo, le abitazioni sono state lasciate vuote: porte chiuse a chiave, finestre sigillate, e controlli finali su gas e frigorifero sono stati completati.
Bagagli fatti, finestre chiuse, tapparelle abbassate. Ultimo controllo del gas e del frigorifero, per non lasciare nulla di deperibile dentro, e porta ben chiusa. Uno sguardo va alla pianta che, con tanto amore, abbiamo curato tutto l’anno. Sappiamo che non basterà quella bottiglia di plastica tagliata e infilata nel terreno, a gocciolare piano piano l’acqua per farla bere in quei giorni di assenza. Ci vorrebbe qualcuno che si prendesse a cuore la pianta mentre siamo al mare o in montagna, facendoci vivere le vacanze senza il pensiero di ritrovare la nostra piantina affaticata e piegata su se stessa, ormai priva di linfa vitale. Ecco, quel qualcuno di fiducia che cerchiamo ora c’è. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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