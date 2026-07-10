Durante il Mondiale, alcuni giocatori hanno visto la loro carriera cambiare rotta. Tra questi, ci sono talenti come Ozil e Manzambi, che sono passati dai club di alto livello a squadre meno prestigiose o hanno interrotto la carriera ai massimi livelli. Nel frattempo, altri calciatori come Messi, Mbappé, Haaland e Kane giocano in America, contribuendo alle rispettive nazionali, ma non usano il torneo come occasione per lanciare la stagione successiva.

Da una parte ci sono i campioni conclamati, Messi, Mbappé, Haaland e Kane, protagonisti annunciati sul luminoso palcoscenico americano che stanno trascinando le loro nazionali ma non vivono il Mondiale come un trampolino di lancio per la prossima stagione. Dall’altra ci sono giocatori meno noti ma in grande ascesa come Johan Manzambi, che grazie alle ottime prestazioni nella kermesse iridata è pronto a fare il salto di qualità a livello di club. Il centrocampista rivelazione della Svizzera molto probabilmente passerà alla storia come il trasferimento top post Mondiale 2026: dal Friburgo al Newcastle, che ha appena incassato 115 milioni dalla cessione del nostro Sandro Tonali, per 60 milioni di euro, cifra lievitata dopo il rendimento monstre negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quando il Mondiale cambia la carriera: da Ozil a Manzambi, i talenti esplosi e finiti nei top club

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