Oggi si disputano le semifinali maschili a Wimbledon. Nel corso di Tennismania, il programma su YouTube di OA Sport, Dario Puppo ha commentato che Sinner arriva con le energie giuste e ha espresso l’ipotesi che Djokovic abbia richiesto di giocare in serata. La trasmissione è condotta da Puppo, Monaco e Ambesi.

Oggi è il giorno delle semifinali maschili a Wimbledon ed ovviamente le partite sono state presentate nell’appuntamento quotidiano con Tennismania, il programma in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotto da Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. La sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic ha ovviamente preso il centro della scena, per una partita molto attesa e che potrebbe riportare il numero uno del mondo nuovamente in finale. Puppo ha parlato di come ha visto Sinner alla vigilia della sfida: “ Io ho visto la conferenza stampa e mi è parso molto tranquillo. Ha ricordato anche quando si sono affrontati la prima volta e della sua speranza anche di fare solo un game. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Puppo: “Sinner arriva con le energie giuste. Sono sicuro che Djokovic abbia chiesto di giocare la sera”

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