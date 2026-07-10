Un uomo è tornato a casa e ha aggredito la compagna incinta, colpendola con un bastone e un pugno al volto. La donna ha subito minacce e violenza fisica durante l’episodio. La vittima ha riportato lesioni e ha chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti e lesioni.

E’ tornato a casa e se l’è presa con la compagna, che sarebbe stata minacciata e poi colpita con un bastone e con un pugno al volto. La donna, alla dodicesima settimana di gravidanza, è riuscita a segnalare la situazione ai carabinieri, intervenuti in breve tempo sul posto, in una abitazione di Boretto, per evitare che la situazione potesse degenerare. E’ accaduto nella serata del 28 giugno scorso. L’uomo, di 48 anni, sarebbe rincasato in apparente stato di ebbrezza alcolica. E avrebbe aggredito la compagna 35enne, oltretutto in presenza del figlio tredicenne, che era pure lui in casa in quel momento. Gli accertamenti sembrano aver appurato che non fosse la prima volta che l’uomo manifestava un comportamento violento verso la donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pugni e bastonate alla compagna incinta

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