Pubblicate le graduatorie dei bambini ammessi ai Centri Estivi convenzionati con il Comune
Sono state pubblicate le graduatorie dei bambini ammessi ai Centri Estivi convenzionati con il Comune. È possibile consultarle tramite il link ufficiale fornito dall’amministrazione. La pubblicazione riguarda tutte le liste delle assegnazioni, aggiornate e definitive. La comunicazione è stata inviata ai genitori e alle famiglie interessate. La data di pubblicazione è il 2 luglio 2026. Nessuna informazione aggiuntiva sulle procedure o sui criteri di selezione.
Ecco il link ufficiale da dove poter visionare l’intera graduatoria da parte dei cittadini interessati. Benevento, 2 luglio 2026– L’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola rende noto che sono state pubblicate all’albo pretorio le graduatorie delle istanze ammesse, delle istanze ammesse ma non rientranti nella copertura dell’importo ministeriale e l’elenco degli esclusi relativamente all’avviso pubblico rivolto a nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Benevento per il contributo alla frequenza dei propri figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni ai Centri Estivi (Campi Solari) convenzionati con il Comune di Benevento per il periodo che va dal 1° luglio al 12 settembre. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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