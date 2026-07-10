Notizia in breve

Sono state pubblicate le graduatorie dei bambini ammessi ai Centri Estivi convenzionati con il Comune. È possibile consultarle tramite il link ufficiale fornito dall’amministrazione. La pubblicazione riguarda tutte le liste delle assegnazioni, aggiornate e definitive. La comunicazione è stata inviata ai genitori e alle famiglie interessate. La data di pubblicazione è il 2 luglio 2026. Nessuna informazione aggiuntiva sulle procedure o sui criteri di selezione.