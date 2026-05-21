Lo sport non va in vacanza 2026 | pubblicate le graduatorie degli ammessi e le liste d’attesa

Da ilpescara.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state pubblicate le graduatorie di ammissione e le liste d’attesa relative al progetto “Lo sport non va in vacanza estate 2026”, promosso dal Coni e rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni. L’iniziativa, che mira a coinvolgere i più giovani nelle attività sportive durante l’estate, prevede l’assegnazione dei posti disponibili e la gestione delle eventuali liste di attesa. Le comunicazioni sono state rese pubbliche in queste ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Approvate e pubblicate le graduatorie di ammissione e liste d’attesa per il progetto “Lo sport non va in vacanza estate 2026”, l’iniziativa promossa dal Coni rivolta ai bambini e i ragazzi tra i 6 e i 14 anni. Lo fa sapere il Comune spiegando che le graduatorie, disponibili online, sono suddivise. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Istruttori e operatori per ragazzi disabili per "Lo sport non va in vacanza": pubblicate le graduatorie provvisoriePubblicate le graduatorie provvisorie per l’individuazione dei 50 istruttori e dei 5 operatori per l’assistenza ai ragazzi con disabilità, che di...

Ad Avellino pubblicate le liste elettorali: 15 liste per tre candidati sindacoLe liste elettorali per le elezioni comunali di Avellino sono ufficialmente pubbliche.

lo sport non va vacanzaEducamp 2026, Lo sport non va in vacanzaDal 16 giugno al 13 agosto torna a Pescara Lo sport non va in vacanza, il progetto estivo del Comune e del CONI Abruzzo per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni ... abruzzonews.eu

Educamp 2026: a Pescara torna Lo sport non va in vacanzaDal 16 giugno al 13 agosto torna a Pescara Educamp 2026, il progetto estivo del Comune e del CONI Abruzzo per 1.050 bambini e ragazzi ... abruzzonews.eu

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web