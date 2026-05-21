Lo sport non va in vacanza 2026 | pubblicate le graduatorie degli ammessi e le liste d’attesa

Sono state pubblicate le graduatorie di ammissione e le liste d’attesa relative al progetto “Lo sport non va in vacanza estate 2026”, promosso dal Coni e rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni. L’iniziativa, che mira a coinvolgere i più giovani nelle attività sportive durante l’estate, prevede l’assegnazione dei posti disponibili e la gestione delle eventuali liste di attesa. Le comunicazioni sono state rese pubbliche in queste ore.

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