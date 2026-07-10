Pronostici Norvegia-Inghilterra | due quote speciali su tiri totali e falli commessi

Per il quarto di finale tra Norvegia e Inghilterra, sono disponibili due quote specifiche su scommesse: una riguarda il numero totale di tiri e l'altra i falli commessi durante la partita. La partita si svolge nel quarto di finale in programma a Miami, nel contesto della Coppa del Mondo, e si preannuncia come una delle più interessanti per le scommesse legate alle dinamiche del centrocampo.

Pronostici Norvegia-Inghilterra, nel quarto di Miami alcune delle scommesse che stuzzicano di più vedono protagonista il centrocampo. Il sabato sera di Miami si tinge dei colori della Coppa del Mondo per un quarto di finale che in pochi avrebbero osato pronosticare. L’ Inghilterra è partita per la Florida dopo aver superato il Messico per 3-2 nel fortino dell’Azteca grazie alle giocate celestiali di Bellingham (doppietta per il centrocampista del Real Madrid) e Kane, capaci di incollare alla tv milioni di tifosi britannici nonostante l’orario notturno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Gli addetti ai lavori si aspettavano una supersfida contro il... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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PRONOSTICI MONDIALI 2026: NORVEGIA-INGHILTERRA. ANALISI QUOTE E STATISTICHE QUARTI DI FINALE.

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