Christian Eriksen, 34 anni, ha avviato un programma di riabilitazione individuale, alimentando speranze di un possibile ritorno al calcio. Pur senza confermare un suo ritorno in campo, gli indicatori suggeriscono che il calciatore potrebbe riprendere l’attività sportiva. Eriksen ha superato un grave problema di salute e continua il percorso di recupero, ma non ci sono ancora decisioni ufficiali sulla sua partecipazione alle competizioni.

Non è detto che torni a giocare ma gli indizi che possa farlo sono numerosi. Il 34enne calciatore di origini danesi Christian Eriksen, passata la paura dopo il malore in campo un mese fa durante la gara tra Danimarca e Ucraina quando si è portato le mani sul petto per un nuovo attacco di cuore (il secondo in cinque anni) che ha fatto temere il peggio, sta osservando un periodo di assoluto riposo dall’attività agonistica ma sta programmando, con il suo club, il da farsi. La nota del Wolfsburg. “Christian Eriksen inizierà a breve un programma di riabilitazione individuale. In seguito a un colloquio con l'amministratore delegato del Wolfsburg, Dieter Hecking, è stato deciso che il trentaquattrenne lo completerà nella sua nativa Danimarca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Programma di riabilitazione individuale”: Eriksen non vuole mollare il calcio

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