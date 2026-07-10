Produzione industriale -0,3% a maggio +1,1% su anno

A maggio, la produzione industriale è diminuita dello 0,3% rispetto ad aprile, secondo i dati dell’Istat. Su base annua, l’indice è aumentato dell’1,1%.

La produzione industriale a maggio ha registrato una diminuzione dello 0,3% su mese e un +1,1% su anno. Lo indica l’Istat in una nota spiegando in particolare che “a maggio si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,3% rispetto ad aprile. Nella media del periodo marzo-maggio si registra una crescita del livello della produzione dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale solo per l’energia (+4,6%), mentre diminuisce per i beni strumentali (-0,1%), i beni di consumo (-0,5%) e i beni intermedi (-0,8%). Al netto degli effetti di calendario, a maggio 2026 l’indice generale aumenta in termini tendenziali dell’1,1% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 21 di maggio 2025). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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