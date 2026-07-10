produzione di gas siad investe 60 milioni in un nuovo impianto in toscana

Siad investirà 60 milioni di euro in un nuovo impianto di produzione di gas in Toscana, che sarà operativo nella seconda metà del 2027. Il sito fornirà gas all’industria conciaria e agli ospedali della zona. La società ha dichiarato che l’investimento servirà a consolidare la presenza nella regione.

L’INVESTIMENTO. Il sito entrerà in funzione nella seconda metà del 2027: servirà l’industria conciaria e gli ospedali. Sestini: «Così consolidiamo la nostra presenza nella regione». I ricavi 2025 del gruppo hanno superato 1,16 miliardi. Un investimento da oltre 60 milioni per rafforzare la filiera industriale toscana, ridurre l’impatto ambientale della logistica e garantire maggiore autonomia produttiva al territorio. Siad ha avviato la realizzazione di un nuovo impianto di separazione dell’aria a Castelfranco di Sotto, destinato alla produzione di ossigeno, azoto e argon. L’impianto, che entrerà in funzione nella seconda metà del 2027, ha ottenuto un contributo in conto capitale di 6,9 milioni da Invitalia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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