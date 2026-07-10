primi clienti ora siamo anche amici

Luciano Rossi e Luciano Razzanelli sono tra i primi clienti dell’ambulatorio veterinario e sono anche amici. La loro presenza tra i primi a usufruire dei servizi è stata confermata da una foto con il dottor Paolo Frati, che lavora nel centro. La notizia riguarda l’avvio delle attività e il coinvolgimento iniziale di alcuni clienti, senza ulteriori dettagli su tempi o altre persone coinvolte.

Luciano Rossi e Luciano Razzanelli (nella foto, insieme con il dottor Paolo Frati al centro) sono da annoverare tra i primissimi clienti dell’ ambulatorio veterinario. "Si può dire – raccontano – che siamo cresciuti insieme alla struttura, da noi frequentata fin da quella primavera-estate del 1986 dell’inaugurazione. Nel corso degli anni, nei casi di bisogno per i nostri amici a quattro zampe, abbiamo sempre contato su un sostegno sicuro nell’ambulatorio di Poggibonsi in termini di disponibilità e di attitudine nel curare determinate patologie animali". Il rapporto professionale che si unisce agli aspetti umani, abbiamo detto. "Indubbiamente. Il lato sanitario si lega in maniera indissolubile a un’idea di amicizia che nel tempo non solo è rimasta, ma si è pure rafforzata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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