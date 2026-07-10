Prime Video ha annunciato le novità per la stagione 20262027, che coincide con il decimo anniversario in Italia. La piattaforma introdurrà nuove produzioni e rinnovi di serie e stagioni esistenti. L’offerta comprenderà show, film e eventi sportivi disponibili sulla piattaforma di streaming di Amazon. Nessun dettaglio specifico sui titoli o sui contenuti è stato ancora comunicato.

© US Prime Video Prime Video ha svelato le sue carte per la stagione 20262027, che celebra i dieci anni di attività della piattaforma in Italia. Tra nuove produzioni e rinnovi di stagione, ecco l’offerta di show, serie, film e sport del servizio streaming di Amazon. Gli show. The Traitors 2. Annunciata la seconda edizione di The Traitors, composta da 6 episodi. Alla guida del reality ci sarà ancora?una volta Alessia Marcuzzi. Nel cast Awed, Francesca Barra, Biondo, Camihawke, Lorella Cuccarini, Mario Ermito, Daniele Gattano, Pasquale La Rocca, Filippo Magnini, Valentina Nappi, Giorgia Palmas, Jolanda Renga, Giulia Salemi e Gianluca Torre. The Traitors è prodotto da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dall’autunno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Prime Video 2026/2027, tutte le novità in arrivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Amazon sorprende al CES 2026: tutte le novita che cambieranno la smart home e non solo!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Palinsesti Prime Video 2026/2027: tutte le novità

Prime Video 2026/2027, tutti le novità in arrivoPrime Video ha annunciato le novità per la stagione 2026/2027, in occasione del decimo anniversario in Italia.

Temi più discussi: Prime Video Presents Italia 2026; Palinsesti Prime Video 2026/2027, nuovi film e serie. Torna The Traitors con Alessia Marcuzzi; Dalla serie 'Bro' con Can Yaman al thriller con Borghi e Impacciatore, le novità di Prime Video Italia; Prime Video, oggi si produce pensando ai target. L'Italia guarda a un pubblico internazionale.

Prime Video PRESENTS Nuove Uscite 2026/2027 In Produzione #Bro con #CanYaman x.com

Can Yaman, da Sandokan ad avvocato in una nuova serie per Prime Video reddit

Palinsesti Prime Video 2026/2027: tutte le novitàTutte le novità in vista nei palinsesti di Prime Video per la nuova stagione televisiva. Prime Video ha alzato il sipario sulla stagione televisiva 2026-2027. Durante la presentazione dei nuovi palins ... novella2000.it

Amazon Prime Video, i palinsesti 2026-2027: da Bro con Can Yaman a Masterplan con Stanley Tucci, tutte le novità previsteAmazon Prime Video palinsesti 2026-2027. Fra le novità più attese c'è Masterplan, pellicola franco-italiana con Stanley Tucci. maridacaterini.it