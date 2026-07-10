Prime Video ha annunciato i palinsesti per la stagione 2026-2027. La piattaforma ha svelato tutte le novità in arrivo per la prossima stagione televisiva. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti o le date di uscita, ma l’attenzione è rivolta alle nuove produzioni e alle serie che saranno disponibili per gli utenti. L’annuncio riguarda l’intera programmazione prevista per il prossimo anno.

Tutte le novità in vista nei palinsesti di Prime Video per la nuova stagione televisiva. Prime Video ha alzato il sipario sulla stagione televisiva 2026-2027. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti, andata in scena a Roma, la piattaforma ha annunciato i titoli che accompagneranno gli abbonati nei prossimi mesi, puntando su un mix di grandi ritorni, nuove produzioni originali italiane e volti amatissimi dal pubblico. Dalla comicità ai reality, passando per le serie tv e gli show di intrattenimento, il catalogo si arricchisce con produzioni pensate per conquistare fasce di pubblico differenti. Tra i protagonisti spiccano nomi come Fedez, Giuseppe Cruciani, Alessia Marcuzzi, Lorella Cuccarini e Can Yaman, chiamati a guidare alcuni dei progetti più attesi della stagione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Palinsesti Prime Video 2026/2027: tutte le novità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CIGNAL TV CHANNELS @ MAUNDY THURSDAY APR 2 2026 3:51 AM PST

Notizie e thread social correlati

Palinsesti Rai 2026/2027, tutte le (poche) novitàRai ha annunciato i palinsesti per la stagione 2026/2027 durante una conferenza ad Ancona, con poche novità rispetto alle precedenti stagioni.

Palinsesti Mediaset 2026/2027, ecco tutte le novitàMediaset ha presentato i palinsesti per la stagione 2026/2027, annunciando alcune novità e conferme.

Temi più discussi: Palinsesti Prime Video: Giuseppe Cruciani e Fedez in Roast In Peace 2, The Traitors Italia 2 con Cuccarini e Magnini, Gialappa’s Band a LOL Halloween Special; RAI: Presentazione palinsesti 2026/27 - Intrattenimento Prime Time - Video; Palinsesti Prime Video 2026/2027, nuovi film e serie. Torna The Traitors con Alessia Marcuzzi; Palinsesti La7 2026-2027 tra conferme, grandi ritorni e novità: arriva l'app di La7 Play.

Palinsesti Prime Video: Giuseppe Cruciani e Fedez in Roast In Peace 2, The Traitors Italia 2 con Cuccarini e Magnini, Gialappa’s Band a LOL Halloween Special ilfattoquotidiano.it/2026/07/09/pal… via @fattoquotidiano x.com

Le novità di Prime Video 2026/2027: da Rost in Peace a The 50, alle serie con Can Yaman e Pesci Piccoli 3Estate, stagione di palinsesti, e a Roma il 9 luglio sono stati presentati i Palinsesti di Prime Video con tutte le novità che vedremo in piattaforma nei prossimi mesi. Tra grandi ritorni e nuove prod ... fanpage.it

Prime Video, il palinsesto 2026/27: l'Nba, le serie, gli show e tutte le novitàPresentato il nuovo palinsesto Prime Video 2026/27 con nuovi film, serie, show Original ed esclusivi italiani: scopri i titoli in arrivo in streaming. gazzetta.it