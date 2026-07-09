Ondata di caldo africana | dove colpiranno i temporali del prossimo weekend
Un’ondata di caldo africano sta interessando l’Italia, con temperature che toccano i 45°C in alcune zone. La terza ondata della stagione si mantiene forte, grazie a un anticiclone che non si smorza. Per il prossimo weekend sono previste temporali che colpiranno diverse aree, principalmente nel Nord e nel Centro. Le precipitazioni saranno intense e localizzate, accompagnate da raffiche di vento e grandinate. Non ci sono ancora dettagli sulle aree specifiche interessate, ma le condizioni climatiche rimangono stabili e calde.
L'ondata di caldo che stringe l'Italia è già la terza della stagione e potrebbe rivelarsi tra le più dure degli ultimi anni. L'anticiclone africano non allenta la presa e alimenta temperature che localmente sfiorano i 45°C. Gli esperti del Meteo Giornale raccontano cosa aspettarci nelle prossime settimane, dove scoppieranno i temporali e perché il clima resta materia di scienza, non di politica.Ondata di caldo, quanto durerà l'anticiclone africanoSiamo appena a inizio luglio e già dentro la terza fiammata rovente. L'anticiclone africano si è espanso soprattutto sull'Europa occidentale e rischia perfino di insidiare il primato del 2003. Il mare si è scaldato in fretta, con anomalie di 2-4°C sopra la norma: un serbatoio di energia che alimenta tutto il resto. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
CALDO STORICO SULL'EUROPA! Cosa rischia l'Italia e dove colpiranno i TEMPORALI OGGI e DOMANI
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