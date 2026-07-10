Prey – La grande caccia: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, venerdì 10 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Prey – La grande caccia, film del 2024 di genere thriller diretto da Mukunda Michael Dewil. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Una giovane coppia è costretta a lasciare la stazione missionaria cristiana nel deserto del Kalahari dove prestava servizio dopo essere stata minacciata di morte da una banda militante estremista. Dopo essere sopravvissuti allo schianto dell’aereo che li stava riportando a casa, i due devono combattere per la propria incolumità affrontando i nemici e la natura selvaggia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Prey – La grande caccia: tutto quello che c’è da sapere sul film

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

WoW Prey — Something Is Hunting You Back (And Here's What To Do About It)

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Berlinguer – La grande ambizione: tutto quello che c’è da sapere sul film

Big Game – Caccia al Presidente: tutto quello che c’è da sapere sul filmStasera alle 21:45 su Italia 1 viene trasmesso il film del 2014 “Big Game – Caccia al Presidente”, diretto da Jalmari Helander.

Argomenti più discussi: Promo: Prey - La grande caccia Video; Lino Banfi nella sua parte più indimenticabile (non c'entra Nonno Libero); STASERA SU MEDIASET; Programmi TV 10 luglio 2026: cosa vedere stasera.

Prey – La grande caccia stasera su Italia 1 blogsocialtv.com/prey-la-grande… via @BlogSocialTv1 x.com

Prey – La grande caccia, film su Italia 1: trama, attori e castQuesta sera, venerdì 10 luglio 2026, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia 1, va in onda Prey - La grande caccia, film thriller/survival del 2024 diretto da Mukunda Michael Dewil. Vediamo insieme ... radiomusik.it