Pedullà ha aggiornato sul mercato dell’Inter, affermando che l’acquisto di Khalaili è stato deciso da Chivu. Dopo aver concluso l’acquisto di un esterno israeliano, il club si concentra ora sui difensori Chalobah e Lucumi. Non sono state fornite altre dettagli sulle trattative o sui tempi di conclusione.

Inter News 24 Pedullà rivela le strategie nerazzurre: dopo l’esterno israeliano, il focus si sposta sui difensori. Il punto su Chalobah e Lucumi. Intervenuto sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha analizzato lo stato dell’arte del calciomercato nerazzurro, partendo dal recente successo per l’arrivo di Anan Khalaili dall’ Union Saint Gilloise: «Abbiamo raccontato che l’ Inter non prendeva in considerazione Doué o altro, l’idea era quella di chiudere Khalaili e l’Inter ha chiuso Khalaili. Il papà dice delle verità dopo la trattativa, ha detto che la trattativa ha vissuto momenti di difficoltà quando l’ Inter ha offerto 20 mln, noi che raccontiamo la trattativa siamo stati ottimisti e non abbiamo inserito altri nomi. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Pedullà fa il punto sul mercato dell’Inter: «Khalaili è un colpo voluto da Chivu. Su Chalobah e Lucumi vi rivelo questo»

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MERCATO INTER: LE ULTIME SU KHALAILI E CHALOBAHNDICKA, STONES E UN NOME INTERESSANTE

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