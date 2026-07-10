La Città Metropolitana di Napoli ha assegnato 251 computer portatili agli studenti che hanno ottenuto i migliori risultati scolastici. La distribuzione si rivolge a studenti meritevoli, riconoscendo l’impegno e i risultati ottenuti. L’iniziativa mira a favorire l’accesso alle tecnologie e sostenere il percorso scolastico degli studenti più meritevoli. La consegna si è svolta in diverse scuole della provincia, coinvolgendo le autorità locali e i dirigenti scolastici.

La Città Metropolitana di Napoli premia il merito scolastico con 251 computer portatili destinati agli studenti più meritevoli.. Impegno, risultati, meritocrazia: sono questi i valori al centro del Premio al Merito Scolastico, l’iniziativa della Città Metropolitana di Napoli che ha visto protagonisti i primi istituti scolastici del territorio metropolitano, premiati con la consegna di computer portatili destinati agli studenti più meritevoli. La Città Metropolitana ha stilato una graduatoria (approvata con Determinazione Dirigenziale n. 5716 del 26062026) del Premio, giunto alla sua seconda edizione. Un’iniziativa che, nel suo complesso, porterà alla distribuzione di 251 computer portatili, uno strumento concreto per accompagnare gli studenti nel loro percorso di crescita e di studio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Premio al Merito Scolastico, 251 PC agli studenti più brillanti

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