Il 10 luglio si è svolta una preghiera mattutina dedicata al Sacro Cuore di Gesù, con un’invocazione solenne al Figlio di Dio. Durante l’evento, i partecipanti hanno rivolto preghiere per consacrare la giornata al Cuore di Gesù e per meditare sul suo sacrificio sulla Croce. La preghiera è stata caratterizzata da un tono fervente e devoto, con l’obiettivo di contemplare il mistero di amore rappresentato dal sacrificio di Gesù.

L’invocazione solenne al Figlio di Dio, fatto uomo, per contemplare il mistero d’amore del Suo sacrificio sulla Croce: preghiamo con fervore il suo Cuore. Cuore di Gesù, guidaci al Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. Il tuo Cuore, o Gesù, è asilo di pace, il soave rifugio nelle prove della vita, il pegno sicuro della mia salvezza. A Te mi consacro interamente, senza riserve, per sempre. Prendi possesso, o Gesù, del mio cuore, della mia mente, del mio corpo, dell’anima mia, di tutto me stesso. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 10 luglio: consacriamo questo giorno al Sacro Cuore di Gesù

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