La giunta comunale ha approvato un aumento delle tariffe per le pratiche edilizie, con una delibera del 10 giugno. I costi per i diritti di segreteria a carico di professionisti e cittadini sono stati raddoppiati. La minoranza ha commentato che, in alcuni casi, la sanzione per le irregolarità edilizie può risultare più economica rispetto al pagamento delle sanatorie.

Con la delibera di giunta dello scorso 10 giugno sono stati ritoccati verso l’alto i costi per i diritti di segreteria a carico dei professionisti e dei cittadini che presentano pratiche al settore edilizia privata del Comune di Brescia. «Siamo di fronte a un vero e proprio salasso legalizzato», ha evidenziato l’opposizione. Per la verità, a fronte di un servizio efficiente, il centrodestra non sarebbe contrario a un aggiornamento dei valori «ma i disagi per i bresciani e per i tecnici del settore sono all’ordine del giorno: ritardi, burocrazia paralizzante e risposte che spesso prevedono richieste di integrazioni documentali ingiustificate o dinieghi. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Pratiche edilizie, la giunta raddoppia le tariffe, la minoranza: «Costa meno la sanzione che pagare per la sanatoria»

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