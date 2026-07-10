Un nuovo libro esplora la storia delle chiese di San Nicolò a Primulacco e San Pietro a Magredis, due edifici religiosi di rilievo nel Friuli. Il volume offre un approfondimento su aspetti storici, artistici e religiosi di queste strutture, contribuendo alla riscoperta del patrimonio locale. La pubblicazione si propone di valorizzare le testimonianze architettoniche e spirituali presenti in queste chiese, rappresentando un elemento di memoria collettiva per la comunità.

Un viaggio tra storia, arte, fede e memoria collettiva per riscoprire due tra i più preziosi edifici sacri del Friuli. È questo l’obiettivo del volume San Nicolò a Primulacco e San Pietro a Magredis. Storia, arte e tradizione, curato da Paola Treppo e promosso dalla Pro Loco Primulacco – Festa dei Fiori insieme al Comitato Chiesetta di San Nicolò, con il contributo del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e il patrocinio del Comune di Povoletto. Il libro sarà presentato venerdì 17 luglio alle ore 20.30 all’Auditorium comunale di Povoletto, mentre sabato 18 luglio il progetto proseguirà con visite guidate alle due chiesette, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino un patrimonio artistico e culturale di straordinario valore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Povoletto riscopre due gioielli del Friuli: un libro racconta la storia delle chiese di San Nicolò e San Pietro

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