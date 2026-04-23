Poste cerca 2,85 miliardi | la sfida bancaria per l’OPAS su TIM

Poste italiane ha avviato una ricerca di finanziamenti di 2,85 miliardi di euro, coinvolgendo dieci banche per l'OPAS su TIM. L'obiettivo è definire il finanziamento entro luglio, con un'offerta prevista tra agosto e settembre. La procedura riguarda l'aspetto finanziario legato alla partecipazione in TIM e si inserisce in un contesto di operazioni strategiche del gruppo.

? Cosa sapere Poste cerca 2,85 miliardi di euro tramite dieci banche per l'OPAS su TIM.. Il finanziamento deve essere definito entro luglio per l'offerta tra agosto e settembre.. Poste Italiane avvia la selezione di un pool di circa 10 banche per reperire fino a 2,85 miliardi di euro in contanti, destinati a finanziare l’OPAS su Telecom Italia. L’operazione finanziaria si muoverà subito dopo la pubblicazione dei risultati relativi al primo trimestre 2026. L’obiettivo del gruppo è inviare una richiesta di proposta a istituti bancari sia italiani che europei, puntando a ottenere condizioni più vantaggiose per il costo del funding. La struttura dell’accordo prevede ticket medi per ogni singolo istituto coinvolto nell’ordine di circa 300 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Poste cerca 2,85 miliardi: la sfida bancaria per l’OPAS su TIM Notizie correlate Poste lancia l’opas su Tim: offerta totalitaria da 10,8 miliardiPoste Italiane accelera su Telecom Italia e mette sul tavolo un’opas totalitaria da circa 10,8 miliardi di euro. Leggi anche: Poste annuncia Opas su Tim: offerta da 10,8 miliardi, obiettivo delisting