Poste italiane | in provincia di Arezzo i webinar di?educazione finanziaria anche in modalità lis

In provincia di Arezzo, Poste Italiane ha organizzato due webinar dedicati all’educazione finanziaria, programmati per luglio. Gli incontri si svolgeranno in modalità online e sono aperti ai cittadini interessati. I temi trattati riguardano aspetti fondamentali per la gestione delle finanze personali. La partecipazione è gratuita e si svolge in modalità lis, ovvero con sottotitoli in tempo reale.

Arezzo, 10 luglio 2026 – Nell’ultima programmazione di luglio, Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini della provincia di Arezzo, due webinar su due argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria. L’appuntamento è per martedì 14 luglio, con due sessioni, alle ore 10 sulla tematica “Il passaggio generazionale”, con sottotitoli e interprete LIS, e alle ore 16 sulla tematica “Il corso della vita”. Nel corso dei due incontri online verranno fornite indicazioni utili su come pianificare il proprio passaggio generazionale per essere dei “buoni antenati” e per imparare ad analizzare i propri bisogni personali e familiari al fine di pianificare meglio i propri obiettivi di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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