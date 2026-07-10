Portalbera schianto auto-moto | grave centauro di 66 anni

Da ilgiorno.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 10 luglio, a Portalbera, in provincia di Pavia, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto lungo la strada provinciale 200. L’impatto si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 15. Un centauro di 66 anni è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il motociclista in ospedale. Non ci sono dettagli sulle cause dello scontro.

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Portalbera (Pavia), 10 luglio 2026 –  Grave incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 luglio, a Portalbera (in provincia di Pavia). L’allarme è scattato intorno alle 15 di oggi lungo la strada provinciale 200 per un impatto che ha visto coinvolti un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 66 anni. Sul posto Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato l’elisoccorso, l’automedica, un’ambulanza.  I soccorsi e gli accertamenti sulla dinamica. Il ferito più grave, il motociclista, è stato soccorso in codice rosso (quello che indica il massimo livello di criticità). I sanitari, constatati i gravi traumi al volto e alla gamba, hanno trasportato il centauro all’ospedale di Rozzano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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