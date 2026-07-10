Poker biancoverde | tre nuovi arrivi e una conferma pesante

L'Avellino ha ufficializzato tre nuovi acquisti: Tommaso Martinelli dalla Fiorentina e Giacomo Faticanti e Brando Moruzzi dalla Juventus. Le operazioni sono state concluse nei giorni scorsi e confermate con comunicati ufficiali. La società ha inoltre annunciato una conferma importante, senza specificare ulteriori dettagli.

Tempo di lettura: 2 minuti Il mercato dell’ Avellino entra nel vivo con un tris di ufficialità. Il club biancoverde ha annunciato gli arrivi di Tommaso Martinelli dalla Fiorentina e di Giacomo Faticanti e Brando Moruzzi dalla Juventus, tre operazioni chiuse nei giorni scorsi e ora formalizzate attraverso i comunicati della società. Tre tasselli che vanno ad arricchire la rosa a disposizione di Alessandro Nesta in vista dell’inizio della preparazione estiva. Tra gli innesti spicca quello di Martinelli. Il portiere classe 2006 arriva in prestito dalla Fiorentina dopo una stagione vissuta tra Firenze e Genova. Nella prima parte dell’annata ha... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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